Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев раскритиковал заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас о «будущей российской агрессии в Европе». В своем посте в соцсети X он подчеркнул, что конфликт можно разрешить только через диалог и сотрудничество, а не санкции и давление.
Дмитриев ответил на публикацию Каллас, в которой она заявила, что «трансатлантическое единство, поддержка Украины и давление на Россию» помогут прекратить войну и предотвратить эскалацию. Глава РФПИ назвал такой подход ошибочным, указав, что политика администрации Джо Байдена уже доказала свою неэффективность.
Напомним, что Каллас провела видеовстречу с министрами иностранных дел ЕС, по итогам которой сообщила о подготовке новых антироссийских санкций. Она также поддержала действия США, направленные на достижение «справедливого мира».
Ранее сообщалось, что в ответ на угрозы США Бразилия расширяет экономическое партнерство с Россией.