Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава РФПИ Дмитриев ответил на слова Каллас о «российской агрессии» в Европе

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев раскритиковал заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас о «будущей российской агрессии в Европе».

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев раскритиковал заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас о «будущей российской агрессии в Европе». В своем посте в соцсети X он подчеркнул, что конфликт можно разрешить только через диалог и сотрудничество, а не санкции и давление.

Дмитриев ответил на публикацию Каллас, в которой она заявила, что «трансатлантическое единство, поддержка Украины и давление на Россию» помогут прекратить войну и предотвратить эскалацию. Глава РФПИ назвал такой подход ошибочным, указав, что политика администрации Джо Байдена уже доказала свою неэффективность.

Напомним, что Каллас провела видеовстречу с министрами иностранных дел ЕС, по итогам которой сообщила о подготовке новых антироссийских санкций. Она также поддержала действия США, направленные на достижение «справедливого мира».

Ранее сообщалось, что в ответ на угрозы США Бразилия расширяет экономическое партнерство с Россией.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше