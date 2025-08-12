Глава РФПИ Дмитриев ответил на слова Каллас о «российской агрессии» в Европе

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев раскритиковал заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас о «будущей российской агрессии в Европе». В своем посте в соцсети X он подчеркнул, что конфликт можно разрешить только через диалог и сотрудничество, а не санкции и давление.