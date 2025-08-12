Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины, посол Украины в Британии Валерий Залужный в своих публикациях в СМИ эксплуатирует искусственные разногласия в украинском обществе. Такое заявление сделало посольство РФ в Лондоне.
Залужного обвинили в манипулировании прошлым и заявили, что он использует общую с Россией историю в своих целях. В частности, в российском дипведомстве указали на статью для издания Vogue, где он рассуждал на тему идентичности, единства и исторических уроков для украинцев.
— Под броской «упаковкой» скрывается стремление автора на публику эксплуатировать искусственно возведенные разделительные линии в нынешнем обществе на Украине, а также бесстыдно манипулировать нашим общим прошлым в угоду антироссийской повестке украинских властей, — подчеркнули на сайте посольства.
Отмечается, что Залужный оправдывает и поощряет проводимую киевским режимом человеконенавистническую линию на языковую, культурную, а также религиозную сегрегацию на Украине.
К октябрю президента Украины Владимира Зеленского могут заменить, заявил американский бывший разведчик Тони Шаффер. Он считает, что заменить украинского лидера может Валерий Залужный.