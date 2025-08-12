Россия и Бразилия подписали меморандум о сотрудничестве на фоне угроз США

Ранее власти США заявляли о возможности введения вторичных санкций или дополнительных таможенных пошлин в отношении государств, поддерживающих торговые отношения с Россией. Американская администрация отмечала, что подобные меры могут быть применены к странам, которые занимают значительное место в структуре внешней торговли РФ. В ответ на это Бразилия предприняла шаги по укреплению экономических связей с Москвой, подчеркнув приверженность независимости собственной внешнеэкономической политики.