Медузы остановили работу АЭС во Франции

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская АЭС «Гравлин», крупнейшая в Западной Европе, остановилась из-за медуз. Животные забили приемники системы охлаждения трех энергоблоков станции, еще два блока стоят на ремонте, так что в работе остался только один реактор из шести. Об этом сообщает Euronews.
АЭС забирает воду для охлаждения из района дюнкеркского порта, где за минувшие дни скопились тысячи медуз.
Французское управление по ядерной безопасности (ANS) заверяет, что инцидент «не повлиял на охлаждение оборудования». Ожидается, что перезапуск реакторов займет несколько дней. По заявлению регулятора, «процедуры автоматизированы, а риски известны».
Ранее АЭС в Швеции и Шотландии также сообщали о проблемах из-за труб, забитых медузами. Всплеск численности этих животных в Северном море связывают с потеплением воды и массовым промыслом их естественных врагов-рыб — например тунца. -0-