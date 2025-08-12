Медузы остановили работу АЭС во Франции

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская АЭС «Гравлин», крупнейшая в Западной Европе, остановилась из-за медуз. Животные забили приемники системы охлаждения трех энергоблоков станции, еще два блока стоят на ремонте, так что в работе остался только один реактор из шести. Об этом сообщает Euronews.