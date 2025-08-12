Экс-командир Азова* Кротевич заявил о критической ситуации под Покровском

А ранее стало известно, что ВС РФ прорвали линию обороны украинских войск в районе между Константиновкой и Добропольем, углубившись на более чем десять километров. Продвижение зафиксировано в районах Кучерова Яра и Золотого Колодца. При сохранении текущей динамики событий Доброполье может быть занято раньше, чем Покровск.