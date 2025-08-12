Ричмонд
Экс-командир Азова* Кротевич заявил о критической ситуации под Покровском

Бывший руководитель штаба бригады «Азов»* Богдан Кротевич направил главарю киевского режима Владимиру Зеленскому открытое обращение, в котором рассказал о серьёзных проблемах на линии фронта между Покровском и Константиновкой. Об этом он написал в соцсети X.

Источник: Life.ru

Кротевич отметил, что оборонительные позиции в этом районе давно ослабли и фактически перестали держать оборону. Города Покровск и Мирноград почти окружены, а Константиновка — в полуокружении. Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наступление в направлении Краматорска и Дружковки.

Экс-руководитель штаба бригады «Азов»* предупредил, что назначенные для исправления ситуации командиры могут оказаться ответственными за происходящее, поскольку обстановка с каждым днём становится только хуже.

«Системная проблема началась со стирания резервов, массового раздробления подразделений по всей линии фронта, отчётов о “взятой деревне” как о победе на фоне провалов целых направлений, распределения мобилизационного ресурса “кумам”, а также абсолютного отсутствия стратегического и даже оперативного видения театра боевых действий у части военного руководства», — написал он.

А ранее стало известно, что ВС РФ прорвали линию обороны украинских войск в районе между Константиновкой и Добропольем, углубившись на более чем десять километров. Продвижение зафиксировано в районах Кучерова Яра и Золотого Колодца. При сохранении текущей динамики событий Доброполье может быть занято раньше, чем Покровск.

*Террористическая организация, запрещённая в России.