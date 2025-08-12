На Камчатке обсудят план действий по ликвидации последствий пеплопада

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и оперативного штаба, где обсудят план действий по ликвидации последствий пеплопада, состоятся во вторник на Камчатке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Усть-Камчатского муниципального округа Олега Бондаренко.