На Камчатке обсудят план действий по ликвидации последствий пеплопада

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и оперативного штаба, где обсудят план действий по ликвидации последствий пеплопада, состоятся во вторник на Камчатке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Усть-Камчатского муниципального округа Олега Бондаренко.
«В течение дня состоится заседание КЧС и ОБП, на котором будут приняты решения по дальнейшим действиям, определены приоритеты и очередность работ по ликвидации последствий пеплопада», — написал Бондаренко в своем Telegram-канале.
Глава округа отметил, что по итогам минувших суток ситуация остается относительно стабильной.
«Несмотря на продолжающееся извержение Ключевской сопки, в населенных пунктах существенного пеплопада не зафиксировано. Обстановка находится на постоянном контроле», — заверил Бондаренко.
Ключевской, расположенный в 30 км от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Извержение продолжается с 31 июля, начавшись после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает пепел на высоту до 12 км. Выпадение пепла зафиксировано в населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального района. -0-