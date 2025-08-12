Рябков выразил надежду на улучшение контактов РФ и США после встречи на Аляске

Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа планируют встретиться для переговоров на Аляске. Заместитель председателя МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул в интервью «Известиям», что надеется на улучшение контактов РФ и США после беседы президентов.