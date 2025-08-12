Ричмонд
Рябков выразил надежду на улучшение контактов РФ и США после встречи на Аляске

Рябков заявил, что надеется на импульс к нормализации отношений РФ и США после встречи Путина и Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа планируют встретиться для переговоров на Аляске. Заместитель председателя МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул в интервью «Известиям», что надеется на улучшение контактов РФ и США после беседы президентов.

По его мнению, встреча может вызвать «импульс нормализации отношений». Однако, добавил он, в центре внимания Владимира Путина и Дональда Трампа остаются «совсем другие темы».

«Надеемся, что предстоящая встреча на высшем уровне придаст импульс нормализации двусторонних отношений, который позволит сдвинуть с места решение и таких вопросов, как восстановление авиасообщения», — выразил надежду Сергей Рябков.

Спецслужба США тем временем уже арендовала недвижимость на Аляске. Как пишет The New York Times, президенты могут остановиться в Анкоридже.

