Рябков выразил надежду на улучшение контактов РФ и США после встречи на Аляске

Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа планируют встретиться для переговоров на Аляске. Заместитель председателя МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул в интервью «Известиям», что надеется на улучшение контактов РФ и США после беседы президентов.
По его мнению, встреча может вызвать «импульс нормализации отношений». Однако, добавил он, в центре внимания Владимира Путина и Дональда Трампа остаются «совсем другие темы».
«Надеемся, что предстоящая встреча на высшем уровне придаст импульс нормализации двусторонних отношений, который позволит сдвинуть с места решение и таких вопросов, как восстановление авиасообщения», — выразил надежду Сергей Рябков.
Спецслужба США тем временем уже арендовала недвижимость на Аляске. Как пишет The New York Times, президенты могут остановиться в Анкоридже.