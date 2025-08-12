Рябков поделился ожиданиями от встречи Путина и Трампа

«Надеемся, что предстоящая встреча на высшем уровне придаст импульс нормализации двусторонних отношений, который позволит сдвинуть с места решение и таких вопросов (восстановление авиасообщения). Хотя понятно, что в фокусе внимания лидеров будут совсем другие темы», — сказал он.
При этом Рябков констатировал, что прогресса по теме возврата конфискованной властями США российской дипсобственности пока нет.
Саммит России и США.
В ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.
Он подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
Сам Дональд Трамп в понедельник сообщил, что на предстоящих переговорах Путиным планирует попросить его завершить конфликт на Украине, а также выразил недовольство Владимиром Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с российским лидером.