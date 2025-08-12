С Фургала и других лиц взыскали компенсацию в пользу вдовы убитого бизнесмена

Суд взыскал с бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала и других лиц компенсацию морального вреда в пользу вдовы убитого предпринимателя, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.
Истец обратилась в суд с иском к Сергею Фургалу и иным ответчикам о взыскании компенсации морального вреда, затрат на погребение.
В обоснование иска истец ссылалась на то, что ответчики, в том числе бывший губернатор Хабаровского края, вступившим в законную силу приговором суда признаны виновными в убийстве ее супруга, за ней признано право на удовлетворение гражданского иска, вопрос о рассмотрении которого передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Вследствие насильственной смерти супруга ей причинен моральный вред, а также понесены расходы, связанные с погребением супруга.
Истец просила взыскать с Фургала компенсацию морального вреда в размере 200 млн рублей, с ответчиков по 50 млн рублей с каждого, а также солидарно со всех понесенные расходы на погребение супруга — 820 тысяч рублей.
Решением районного суда исковые требования удовлетворены частично, с Фургала взыскана компенсация морального вреда в сумме 2 млн рублей, с ответчиков по 1 млн рублей; солидарно с них взыскано в возмещение расходов на погребение 518 862 ₽ 65 копеек, расходы на оплату услуг представителя 70 тысяч рублей. Также были взысканы почтовые расходы, расходы за перевод документов. Разрешен вопрос о взыскании с ответчиков государственной пошлины в местный бюджет: за требования неимущественного характера в долевом порядке, за требования имущественного характера — солидарно.
На указанное решение суда Фургал подал апелляционную жалобу.
Приговором суда от 10.02.2023 ответчики признаны виновными по факту убийства в 2004 году предпринимателя, являвшегося супругом истца. Проверяя дело в апелляционном порядке, суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции о наличии оснований для взыскания компенсации морального вреда, причиненного истцу в результате смерти ее супруга, наступившей из-за преступных действий ответчиков, признав размер компенсации морального вреда, а также обоснованности привлечения ответчиков к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения расходов на организацию достойных похорон и сопутствующих им мероприятий в отношении погребения умершего.
Напомним, 10 февраля 2023 года на основании вердикта присяжных заседателей Фургал был приговорен Люберецким городским судом Подмосковья к 22 годам колонии строгого режима за организацию покушений на убийства предпринимателей. Второе уголовное производство в отношении Фургала и еще 10 фигурантов было открыто в 2021 году. Фигурантов обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем, незаконной предпринимательской деятельности, хищении денежных средств путем мошенничества. Дела объединили в одно производство, которым занимается Бабушкинский суд Москвы.