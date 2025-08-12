С Фургала и других лиц взыскали компенсацию в пользу вдовы убитого бизнесмена

В обоснование иска истец ссылалась на то, что ответчики, в том числе бывший губернатор Хабаровского края, вступившим в законную силу приговором суда признаны виновными в убийстве ее супруга, за ней признано право на удовлетворение гражданского иска, вопрос о рассмотрении которого передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Вследствие насильственной смерти супруга ей причинен моральный вред, а также понесены расходы, связанные с погребением супруга.