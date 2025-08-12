Рябков: РФ надеется на возобновление авиасообщения после встречи Путина и Трампа

Вместе с тем Рябков признал, что пока нет прогресса в вопросе возвращения российской дипломатической собственности в США. В 2017—2018 годах в США были закрыты несколько российских консульств и торговых представительств. Также Россия потеряла доступ к некоторым объектам недвижимости, находившимся в ее собственности или аренде. Несмотря на усилия и переговоры на высоком уровне, эти проблемы остаются нерешенными.