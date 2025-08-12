Ричмонд
Стало известно, сколько летчиков стали Героями России за время СВО

В День 113-летия Военно-воздушных сил России 33 военнослужащих летного состава удостоены звания Героя Российской Федерации за проявленные мужество и героизм в ходе специальной военной операции.

В День 113-летия Военно-воздушных сил России 33 военнослужащих летного состава удостоены звания Героя Российской Федерации за проявленные мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов в своем поздравлении, опубликованном в газете «Красная звезда».

Глава военного ведомства отметил, что ВВС сохраняют статус одного из наиболее эффективных видов войск, успешно выполняющего поставленные задачи. Он подчеркнул преемственность поколений, напомнив о вкладе военных летчиков в победу над фашизмом, выполнении интернационального долга и участии в антитеррористических операциях.

Белоусов также обратил внимание на развитие авиационной промышленности, где создаются современные многофункциональные авиакомплексы и беспилотные системы. Министр выразил благодарность ветеранам, чей опыт способствует этим достижениям, и пожелал всем авиаторам крепкого здоровья и новых успехов.

Ранее сообщалось, что российские ВКС уничтожили стратегический мост в Херсоне авиабомбой ФАБ-3000.

