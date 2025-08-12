Дмитриев ответил на угрозы ЕС в адрес России

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что новые пакеты санкций Евросоюза не повлияют на позицию Москвы и не приведут к изменению курса России в отношении конфликта на Украине. Он также подчеркивал, что российская экономика способна выдержать усиление ограничительных мер.