Дмитриев ответил на угрозы ЕС в адрес России

Прекратить конфликт на Украине можно только через диалог и сотрудничество. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Дмитриев ответил на угрозы Каллас в адрес России.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЕС объявил о санкциях на фоне подготовки встречи Путина и Трампа.

«Конфликт решается с помощью диалога и сотрудничества, а те, кто придерживается “неудачных” подходов бывшего президента США Джо Байдена, обречен на провал», — прокомментировал Дмитриев в социальной сети X (бывшей Twitter) заявление главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас о необходимости подавления «агрессии России» в отношении Европы.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что новые пакеты санкций Евросоюза не повлияют на позицию Москвы и не приведут к изменению курса России в отношении конфликта на Украине. Он также подчеркивал, что российская экономика способна выдержать усиление ограничительных мер.

