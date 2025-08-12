США перенесли повышение тарифов на импорт из Китая на три месяца

Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на представителей Белого дома, документ был подписан за несколько часов до истечения срока предыдущей отсрочки. Это решение позволяет сохранить действующие тарифные ставки на импорт из КНР в течение следующих трех месяцев.