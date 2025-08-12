США перенесли повышение тарифов на импорт из Китая на три месяца

Администрация США приняла решение о временном сохранении текущих тарифных условий в торговле с Китаем. Президент Дональд Трамп подписал указ, который откладывает на 90 дней введение запланированного повышения пошлин на китайские товары.
Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на представителей Белого дома, документ был подписан за несколько часов до истечения срока предыдущей отсрочки. Это решение позволяет сохранить действующие тарифные ставки на импорт из КНР в течение следующих трех месяцев.
Подписание указа произошло в рамках продолжающихся торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. Американская сторона сохраняет возможность вернуться к вопросу о повышении пошлин по истечении 90-дневного периода.
Ранее Трамп заявил, что США не будут вводить пошлины на импорт золота.