Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США перенесли повышение тарифов на импорт из Китая на три месяца

Администрация США приняла решение о временном сохранении текущих тарифных условий в торговле с Китаем.

Администрация США приняла решение о временном сохранении текущих тарифных условий в торговле с Китаем. Президент Дональд Трамп подписал указ, который откладывает на 90 дней введение запланированного повышения пошлин на китайские товары.

Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на представителей Белого дома, документ был подписан за несколько часов до истечения срока предыдущей отсрочки. Это решение позволяет сохранить действующие тарифные ставки на импорт из КНР в течение следующих трех месяцев.

Подписание указа произошло в рамках продолжающихся торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. Американская сторона сохраняет возможность вернуться к вопросу о повышении пошлин по истечении 90-дневного периода.

Ранее Трамп заявил, что США не будут вводить пошлины на импорт золота.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше