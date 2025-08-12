Трамп заявил, что сможет усадить Путина и Зеленского за стол переговоров

Он отметил, что в конечном итоге предпримет все необходимые шаги, чтобы Путин и Зеленский оказались за одним столом переговоров. Трамп добавил, что его участие в этом процессе не является обязательным условием. Хозяин Белого дома выразил надежду, что такой формат диалога позволит найти решение для прекращения боевых действий на Украине.
«В конечном счёте я добьюсь того, что они оба окажутся в одном помещении», — заявил Трамп в разговоре с прессой.
Тем временем, Белый дом в спешке пытается определить место встречи Трампа и Путина. Логистические и геополитические вопросы пока остаются нерешёнными. По состоянию на понедельник место проведения саммита ещё не было объявлено.