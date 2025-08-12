Европейские лидеры подтвердили поддержку Украине на фоне предстоящих переговоров Путина и Трампа

Тем временем лидеры ряда европейских стран — Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии и Польши, а также председатель Еврокомиссии — опубликовали совместное заявление. В нем они подтвердили готовность и дальше оказывать Украине военную и экономическую поддержку.