Европейские лидеры подтвердили поддержку Украине на фоне предстоящих переговоров Путина и Трампа

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков выразил оптимизм по поводу предстоящей встречи президентов России и США, отметив, что она способна дать новый толчок к нормализации отношений между двумя странами. Свое мнение он озвучил в интервью изданию «Известия».

Дипломат подчеркнул, что диалог на высшем уровне может помочь продвинуться в решении важных вопросов, среди которых восстановление авиасообщения между Россией и США занимает особое место.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа запланированы на 15 августа и пройдут на территории Аляски. Главной темой обсуждения станет ситуация на Украине, включая возможные варианты обмена территориями и отказ Киева от планов вступления в НАТО.

Кроме того, помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Дональду Трампу направлено официальное приглашение посетить Россию.

Тем временем лидеры ряда европейских стран — Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии и Польши, а также председатель Еврокомиссии — опубликовали совместное заявление. В нем они подтвердили готовность и дальше оказывать Украине военную и экономическую поддержку.

