Киевские власти могут отказаться от части утраченных в ходе конфликта территорий ради прекращения боевых действий. По сведениям западных источников, Украина к этому готова, цитирует британская газета The Daily Telegraph.
В материале отмечается, что нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский смягчил позицию по территориальному вопросу перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как рассказали собеседники газеты, Киев готов заморозить конфликт по линии боевого соприкосновения.
«Зеленскому придется изловчиться, поскольку конституция страны не позволяет ему уступать территории без общенационального референдума», — указали в статье.
Дональд Трамп между тем выразил «глубокое несогласие» с позицией Зеленского по территориальным вопросам. Он считает, что конфликта могло бы не быть, если бы не ряд действий бывшего комика.