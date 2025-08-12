Ричмонд
В Британии заявили о готовности Киева отказаться от ряда утраченных территорий

Daily Telegraph: Украина готова отказаться от утраченных территорий ради мира.

Источник: Комсомольская правда

Киевские власти могут отказаться от части утраченных в ходе конфликта территорий ради прекращения боевых действий. По сведениям западных источников, Украина к этому готова, цитирует британская газета The Daily Telegraph.

В материале отмечается, что нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский смягчил позицию по территориальному вопросу перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как рассказали собеседники газеты, Киев готов заморозить конфликт по линии боевого соприкосновения.

«Зеленскому придется изловчиться, поскольку конституция страны не позволяет ему уступать территории без общенационального референдума», — указали в статье.

Дональд Трамп между тем выразил «глубокое несогласие» с позицией Зеленского по территориальным вопросам. Он считает, что конфликта могло бы не быть, если бы не ряд действий бывшего комика.

