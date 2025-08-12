Ричмонд
Российские силовики уличили Генштаб ВСУ во лжи о ситуации в Сумской области

Генштаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) опубликовал искажённые данные о том, что украинская армия якобы установила контроль над населённым пунктом Бессаловка в Сумской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах РФ.

Источник: Life.ru

Отмечается, что на фоне колоссальных потерь, трудностей с пополнением личного состава и неспособности переломить ситуацию на линии соприкосновения командование ВСУ вынуждено выдумывать несуществующие успехи. Так, на официальном сайте Генерального штаба украинской армии было опубликовано ложное сообщение о том, что ВСУ якобы захватили Бессаловку под Сумами. При этом никаких подтверждений украинская сторона не предоставила.

Ранее об этой ситуации высказалась и народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По её данным, Генштаб ВСУ объявил об установлении контроля над никем не взятой Бессаловкой. Нардеп обратила внимание на то, что в предыдущих сводках данный населённый пункт не упоминался как «захваченный». По её мнению, нет никакого смысла читать отчёты генштаба по оперативной обстановке, так как они стали пропагандой, а не информированием.