Российские силовики уличили Генштаб ВСУ во лжи о ситуации в Сумской области

Ранее об этой ситуации высказалась и народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. По её данным, Генштаб ВСУ объявил об установлении контроля над никем не взятой Бессаловкой. Нардеп обратила внимание на то, что в предыдущих сводках данный населённый пункт не упоминался как «захваченный». По её мнению, нет никакого смысла читать отчёты генштаба по оперативной обстановке, так как они стали пропагандой, а не информированием.