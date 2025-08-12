Россия и Бразилия подписали меморандум об эконмическом сотрудничестве

Цель меморандума — координация финансового и экономического сотрудничества через установление постоянного двустороннего обмена и обсуждений. Планируется проведение как очных, так и виртуальных встреч специалистов, обмен технической информацией, а также синхронизация работы нового механизма с деятельностью Межправительственной комиссии по экономическому, торговому, научному и техническому сотрудничеству между Россией и Бразилией.