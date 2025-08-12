Россия и Бразилия подписали меморандум об эконмическом сотрудничестве

Министерства финансов России и Бразилии заключили меморандум о взаимопонимании, который запускает регулярный экономический и финансовый диалог между двумя странами. Этот документ был опубликован в Diário Oficial da União — официальном издании правительства Бразилии.
Цель меморандума — координация финансового и экономического сотрудничества через установление постоянного двустороннего обмена и обсуждений. Планируется проведение как очных, так и виртуальных встреч специалистов, обмен технической информацией, а также синхронизация работы нового механизма с деятельностью Межправительственной комиссии по экономическому, торговому, научному и техническому сотрудничеству между Россией и Бразилией.
В числе приоритетных тем названы вопросы макроэкономической политики, экономические вызовы и реформы, налоговое сотрудничество, финансирование инфраструктурных проектов, а также развитие многостороннего финансового взаимодействия в рамках БРИКС, G20 и международных финансовых организаций.
При этом вся информация, передаваемая в рамках диалога, признаётся конфиденциальной и не может быть передана третьим лицам без письменного согласия стороны, предоставившей данные.
Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой.