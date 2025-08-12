Daily Telegraph: Киев может отказаться от территорий ради пути к членству в НАТО

Ранее Зеленский заявлял, что не намерен проводить территориальные обмены с Россией и не собирается уступать украинские земли, ссылаясь на положения Конституции. Однако ранее СМИ сообщали о возможной готовности Киева обсуждать мирное соглашение с участием США и России, при этом Дональд Трамп подчеркивал, что такой договор может включать уступки по территориям. В 2022 году Россия провела референдумы и объявила о включении в свой состав ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей.