Глава МИД Чехии Липавский сообщил, что поддержка Украины не безгранична

Чехия поддерживает евроатлантическую интеграцию Незалежной. Однако помощь обусловлена выполнением требований, заявил министр.
«В этом Украина имеет нашу большую поддержку, хотя и не безграничную. Украина не должна замедлять реформы в стране, так же как и не должна ставить под сомнение верховенство права и антикоррупционные меры», — предупредил Липавский.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше