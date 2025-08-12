Ричмонд
Глава МИД Чехии Липавский сообщил, что поддержка Украины не безгранична

Украине напомнили, что поддержка Чехии не безгранична. Об этом сообщил глава МИД республики Ян Липавский в колонке для издания «Европейская правда». По его словам, помощь Киеву имеет свои условия.

Источник: Life.ru

Чехия поддерживает евроатлантическую интеграцию Незалежной. Однако помощь обусловлена выполнением требований, заявил министр.

«В этом Украина имеет нашу большую поддержку, хотя и не безграничную. Украина не должна замедлять реформы в стране, так же как и не должна ставить под сомнение верховенство права и антикоррупционные меры», — предупредил Липавский.

Ранее глава МИД республики заявил, что Чехии нужно, чтобы Россия не добилась успехов на Украине. По его словам, предотвращение победы РФ в украинском конфликте входит в число жизненно важных интересов Праги. Липавский добавил, что Чехия останется надёжным партнёром ЕС и НАТО.

