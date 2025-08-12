Ричмонд
На Украине рассказали, почему Трамп не стал приглашать Зеленского на Аляску

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене, заявил, что президент США Дональд Трамп отказался от встречи с Владимиром Зеленским в рамках возможных переговоров с Владимиром Путиным. По его словам, киевский лидер утратил политический вес и больше не рассматривается как значимая фигура в международных переговорах.

Дубинский подчеркнул, что Зеленский «маргинализирован» и его присутствие на переговорах не предполагается. Он также выразил уверенность, что США и Россия договорятся без учета позиции Украины, а Киеву придется согласиться с их решением.

Парламентарий призвал Зеленского осознать реальное положение дел и прекратить затягивать мирный процесс. По его мнению, после такой сделки политическая карьера украинского президента окажется под угрозой.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры подтвердили поддержку Украине на фоне предстоящих переговоров Путина и Трампа.

