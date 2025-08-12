В МИД РФ рассказали, на что стоит рассчитывать после переговоров Путина и Трампа

А ранее Дональд Трамп заявил, что сможет организовать встречу между российским лидером Владимиром Путиным и главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Республиканец допустил, что его личное присутствие на этих потенциальных переговорах может и не потребоваться. Хозяин Белого дома выразил надежду, что такой формат диалога позволит найти решение для прекращения боевых действий на Украине.