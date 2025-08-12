В МИД РФ рассказали, на что стоит рассчитывать после переговоров Путина и Трампа

По словам дипломата, предстоящий саммит способен придать новый «импульс нормализации двусторонних отношений», что позволит продвинуться в вопросах, связанных с восстановлением воздушного сообщения. Вместе с тем Рябков отметил, что основной круг обсуждаемых тем будет сосредоточен на других приоритетных направлениях.
Что касается возвращения дипломатической собственности, то изменений в этой сфере пока не зафиксировано — соответствующие вопросы остаются без прогресса.
А ранее Дональд Трамп заявил, что сможет организовать встречу между российским лидером Владимиром Путиным и главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Республиканец допустил, что его личное присутствие на этих потенциальных переговорах может и не потребоваться. Хозяин Белого дома выразил надежду, что такой формат диалога позволит найти решение для прекращения боевых действий на Украине.