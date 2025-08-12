Ричмонд
Рябков: РФ надеется на нормализацию отношений после встречи Путина и Трампа

При этом прогресса по теме возврата конфискованной властями США российской дипсобственности пока нет.

Источник: Аргументы и факты

В российском МИД выразили ожидание, что предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа станет стимулом для улучшения двусторонних отношений, что в перспективе может способствовать восстановлению авиасообщения между Россией и США.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что, несмотря на то что основные темы переговоров будут другими, такой контакт на высшем уровне способен сдвинуть с мёртвой точки решение и этого вопроса.

При этом он подчеркнул, что прогресса в вопросе возвращения российской дипломатической собственности, конфискованной американскими властями, пока не наблюдается.

Ранее член палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Анна Паулина Луна выразила надежду на достижение мирной договорённости по Украине в ходе встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

