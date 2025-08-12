Рябков: РФ надеется на нормализацию отношений после встречи Путина и Трампа

В российском МИД выразили ожидание, что предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа станет стимулом для улучшения двусторонних отношений, что в перспективе может способствовать восстановлению авиасообщения между Россией и США.
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что, несмотря на то что основные темы переговоров будут другими, такой контакт на высшем уровне способен сдвинуть с мёртвой точки решение и этого вопроса.
При этом он подчеркнул, что прогресса в вопросе возвращения российской дипломатической собственности, конфискованной американскими властями, пока не наблюдается.
Ранее член палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Анна Паулина Луна выразила надежду на достижение мирной договорённости по Украине в ходе встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.