СМИ: Зеленский рассматривает территориальные уступки ради прекращения конфликта

Украинское руководство может пойти на заморозку конфликта по текущей линии соприкосновения, отказавшись от части спорных территорий в обмен на гарантии безопасности и поддержку со стороны Запада. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на информированные источники.
По информации издания, президент Владимир Зеленский смягчил свою позицию перед предстоящей встречей с лидерами России и США, готовясь к возможным компромиссам. При этом Киев не намерен сдавать территории, которые контролирует в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
Европейские чиновники полагают, что у Зеленского есть шанс заручиться поддержкой значительной части украинского общества, которое готово принять территориальные уступки ради прекращения боевых действий. Однако конституционные ограничения требуют проведения референдума для легитимизации подобных решений.
В обмен на уступки Украина рассчитывает получить надежные гарантии безопасности, включая поставки современного вооружения и перспективу вступления в НАТО.
Между тем, 15 августа на Аляске запланирована встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, переговоры будут сосредоточены на поиске путей долгосрочного мирного урегулирования конфликта на Украине.