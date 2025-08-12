СМИ: Зеленский рассматривает территориальные уступки ради прекращения конфликта

По информации издания, президент Владимир Зеленский смягчил свою позицию перед предстоящей встречей с лидерами России и США, готовясь к возможным компромиссам. При этом Киев не намерен сдавать территории, которые контролирует в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.