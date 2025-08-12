Трамп назвал Россию местом встречи с Путиным

Изначально именно Аляска рассматривалась как место проведения встречи двух президентов. Главной темой переговоров станет ситуация на Украине и пути её урегулирования. При этом помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил о возможности проведения второго раунда переговоров уже на территории России, однако конкретные даты пока не названы.