Трамп назвал Россию местом встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления оговорился, указав Россию как место предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, запланированных на 15 августа. Об этом сообщает британское издание The Guardian.
Корреспондент издания отметил, что такая оговорка стала «неловким промахом» политика, напомнив, что Аляска перестала быть частью Российской империи еще в 1867 году, когда была продана Соединённым Штатам за сумму в 7,2 миллиона долларов.
Изначально именно Аляска рассматривалась как место проведения встречи двух президентов. Главной темой переговоров станет ситуация на Украине и пути её урегулирования. При этом помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил о возможности проведения второго раунда переговоров уже на территории России, однако конкретные даты пока не названы.