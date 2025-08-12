На Западе раскрыли план Зеленского сорвать встречу Трампа и Путина

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский крайне раздражен отказом Дональда Трампа пригласить его на предстоящий саммит с Владимиром Путиным. По словам эксперта, украинский лидер не только не примет участия во встрече, но и попытается помешать ее проведению.
Меркурис отметил, что Зеленский воспринимает любые прямые переговоры между Россией и США как угрозу своей позиции. Однако аналитик считает, что попытки украинского руководства сорвать саммит обречены на провал, а конструктивный диалог между Трампом и Путиным все равно состоится.
По мнению эксперта, это оставит Зеленского в политической изоляции.
Ранее на Украине рассказали, почему Трамп не стал приглашать Зеленского на Аляску.