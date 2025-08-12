На Западе раскрыли план Зеленского сорвать встречу Трампа и Путина

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский крайне раздражен отказом Дональда Трампа пригласить его на предстоящий саммит с Владимиром Путиным. По словам эксперта, украинский лидер не только не примет участия во встрече, но и попытается помешать ее проведению.