Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе раскрыли план Зеленского сорвать встречу Трампа и Путина

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский крайне раздражен отказом Дональда Трампа пригласить его на предстоящий саммит с Владимиром Путиным.

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский крайне раздражен отказом Дональда Трампа пригласить его на предстоящий саммит с Владимиром Путиным. По словам эксперта, украинский лидер не только не примет участия во встрече, но и попытается помешать ее проведению.

Меркурис отметил, что Зеленский воспринимает любые прямые переговоры между Россией и США как угрозу своей позиции. Однако аналитик считает, что попытки украинского руководства сорвать саммит обречены на провал, а конструктивный диалог между Трампом и Путиным все равно состоится.

По мнению эксперта, это оставит Зеленского в политической изоляции.

Ранее на Украине рассказали, почему Трамп не стал приглашать Зеленского на Аляску.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше