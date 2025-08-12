Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хегсет допустил участие в переговорах Путина и Трампа на Аляске

Глава Пентагона Хегсет допустил, что примет участие в саммите Путина и Трампа, если позволит график.

Источник: Комсомольская правда

Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры на Аляске. Во встрече могут принять участие и иные лица. Глава Пентагона Пит Хегсет допустил такую вероятность. Так он рассказал в беседе с телеканалом Fox News.

Пит Хегсет отметил, что его участие во встрече будет зависеть от графика министра обороны США. Сейчас он не может сказать об этом точно.

«Я не знаю. Посмотрим, как будет выглядеть мой график. Возможно», — поделился глава Пентагона.

Как отметил аналитик из Британии Александр Меркурис, бывший комик Владимир Зеленский находится в панике из-за саммита Владимира Путина и Дональда Трампа. По его данным, он выглядит злым и грустным. Зеленский, заявил аналитик, в шоке, что против РФ не ввели дополнительные санкции.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше