Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры на Аляске. Во встрече могут принять участие и иные лица. Глава Пентагона Пит Хегсет допустил такую вероятность. Так он рассказал в беседе с телеканалом Fox News.
Пит Хегсет отметил, что его участие во встрече будет зависеть от графика министра обороны США. Сейчас он не может сказать об этом точно.
«Я не знаю. Посмотрим, как будет выглядеть мой график. Возможно», — поделился глава Пентагона.
Как отметил аналитик из Британии Александр Меркурис, бывший комик Владимир Зеленский находится в панике из-за саммита Владимира Путина и Дональда Трампа. По его данным, он выглядит злым и грустным. Зеленский, заявил аналитик, в шоке, что против РФ не ввели дополнительные санкции.