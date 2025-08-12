Guardian: Трамп ошибочно обозначил Россию местом встречи с Путиным 15 августа

Оговорка Трампа спровоцировала множество публикаций в иностранных СМИ.
Президент США Дональд Трамп оговорился, назвав Россию местом проведения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным 15 августа. Об этом сообщило британское издание The Guardian. Отмечается, что ранее местом встречи лидеров двух стран называли американский штат Аляска.
Как отмечает журналист The Guardian, оговорка Трампа стала «неловкой оплошностью», поскольку Аляска перестала быть частью России еще в 1867 году. Тогда регион был продан США за 7,2 миллиона долларов. Издание уточнило, что официально переговоры назначены именно на территории США.
Встреча президентов США и России состоится 15 августа. Главной темой обсуждений станет урегулирование ситуации на Украине. Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков ранее не исключил, что в будущем может пройти еще одна встреча, уже на территории России. Однако сроки возможных переговоров пока не определены.