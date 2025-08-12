Guardian: Трамп ошибочно обозначил Россию местом встречи с Путиным 15 августа

Встреча президентов США и России состоится 15 августа. Главной темой обсуждений станет урегулирование ситуации на Украине. Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков ранее не исключил, что в будущем может пройти еще одна встреча, уже на территории России. Однако сроки возможных переговоров пока не определены.