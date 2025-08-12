«Меня немного обеспокоило то, что говорил Зеленский: “Мне нужно получить одобрение в соответствии с конституцией”. Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну. Но ему нужно одобрение для обмена территориями», — отметил президент США.
Хозяин Белого дома также допустил, что возможное соглашение между Россией и Украиной может включать территориальный обмен.
Тем временем окружение Зеленского полагает, что Киеву придётся уступить территории. Отмечается, что публичные заявления бывшего комика могут существенно отличаться от его реальных намерений. У главаря киевского режима сейчас серьёзные проблемы. На международном уровне всё чаще говорят о потере Украиной земель.