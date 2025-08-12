В Польше арестован помощник военного атташе посольства Казахстана

В Польше задержан помощник военного атташе посольства Казахстана на Украине.
«Арест произведен польскими правоохранительными органами в рамках расследования дела, связанного с деятельностью, квалифицируемой как шпионаж», — информирует агентство «Казинформ». Подробностей не сообщается.
Ранее сообщалось, что иранские правоохранительные органы с начала военного конфликта с Израилем, который начался 13 июня, задержали как минимум 700 человек по подозрению в шпионаже в пользу израильских спецслужб.
Также сообщалось, что шведская полиция расследует дело о смерти высокопоставленного дипломата. По уточнению, мужчину обвинили в шпионаже, а после — отпустили на свободу. Спустя некоторое время дипломата нашли мертвым.
Напомним, сотрудники правоохранительных органов Финляндии в среду, 21 мая 2025 года, сообщили, что подозрения в якобы «нелегальной разведывательной деятельности» в отношении гражданина России были сняты. Задержанный ждал этого вердикта с 2022 года.