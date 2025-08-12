Авиавласти США закроют небо над Анкориджем во время встречи Путина и Трампа

В день встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа над Анкориджем перекроют воздушное пространство. Именно в этом городе, как ожидается, пройдут переговоры 15 августа. Об этом оповестили в пресс-службе Федерального управления гражданской авиации страны.