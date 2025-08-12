Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиавласти США закроют небо над Анкориджем во время встречи Путина и Трампа

Власти США перекроют воздушное пространство над Анкориджем на Аляске 15 августа.

Источник: Комсомольская правда

В день встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа над Анкориджем перекроют воздушное пространство. Именно в этом городе, как ожидается, пройдут переговоры 15 августа. Об этом оповестили в пресс-службе Федерального управления гражданской авиации страны.

Меры безопасности будут введены только на 15 августа. Ограничения снимут после пятницы.

Как уточняется, небо закроют в радиусе 48,3 километра и на высоте до 5,5 тысячи метров. Этому свидетельствует «Уведомление о перемещении VIP-персоны в Анкоридже, Аляска».

Как стало известно, американская сторона уже арендовала недвижимость на Аляске. Согласно информации от местного риелтора Ларри Дисброу, сдано имущество «с шестью спальнями».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше