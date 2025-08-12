Авиавласти США закроют небо над Анкориджем во время встречи Путина и Трампа

В день встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа над Анкориджем перекроют воздушное пространство. Именно в этом городе, как ожидается, пройдут переговоры 15 августа. Об этом оповестили в пресс-службе Федерального управления гражданской авиации страны.
Меры безопасности будут введены только на 15 августа. Ограничения снимут после пятницы.
Как уточняется, небо закроют в радиусе 48,3 километра и на высоте до 5,5 тысячи метров. Этому свидетельствует «Уведомление о перемещении VIP-персоны в Анкоридже, Аляска».
Как стало известно, американская сторона уже арендовала недвижимость на Аляске. Согласно информации от местного риелтора Ларри Дисброу, сдано имущество «с шестью спальнями».