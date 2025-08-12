Американский лидер Дональд Трамп не пригласил Владимира Зеленского на встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске вследствие маргинального статуса главы киевского режима, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
«С Зеленским всё кончено. Он уже маргинализирован, и в его биографии поставлена точка. С ним никто не собирается там (на Аляске. — прим. ред.) разговаривать. Его там никто не ждёт», — отметил парламентарий в своём видеоблоге.
Он призвал Зеленского начать учитывать реальность и перестать затягивать урегулирование. По мнению депутата, глава киевского режима должен осознать, что его использовали.
Дубинский считает, что США будут любимыми путями добиваться того, чтобы Украина согласилась на сделку, которую утвердят Трамп и Путин. Парламентарий полагает, что у Зеленского останется только один выход — подчиниться.
Он добавил, что после реализации этой сделки глава киевского режима будет политически уничтожен.
Напомним, 11 августа Трамп заявил, что у него нет планов приглашать Зеленского на переговоры, которые пройдут 15 августа на Аляске. Президент США пояснил, что глава киевского режима не является частью этого процесса.