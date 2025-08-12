Telegraph узнала о смягчении позиции Зеленского перед саммитом на Аляске

Встреча Трампа и Путина на Аляске станет первой личной встречей лидеров США и России со времен саммита Джо Байдена и Путина в Женеве в 2021 году. Трамп заявлял, что намерен обсудить с российским коллегой ситуацию вокруг конфликта на Украине и ожидает «некоторого обмена территориями» между Россией и Украиной. Также он заявил, что «есть шанс» на проведение трехсторонней встречи с главами Украины и России.