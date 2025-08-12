Ричмонд
Telegraph узнала о смягчении позиции Зеленского перед саммитом на Аляске

Украина может отказаться от части территорий ради урегулирования конфликта и возможности вступления в НАТО, пишет британская газета The Daily Telegraph.

Источник: Reuters

По информации источников издания, украинский лидер Владимир Зеленский допустил, что украинские территории, которые находятся под контролем России, могут стать предметом обсуждения. Такой шаг будет означать заморозку линии фронта и фактическую передачу России территорий в Луганске, Донецке, Запорожье, Херсоне и Крыму.

В обмен на отказ от территорий Киев рассчитывает получить «надежные гарантии безопасности в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО». Решение Зеленского газета называет смягчением позиции и связывает с предстоящими переговорами президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина 15 августа.

В то же время Зеленский заявил европейским лидерам, что те должны отклонить любое мирное урегулирование, предложенное Вашингтоном, если оно подразумевает отказ от украинских земель, говорится в материале.

Встреча Трампа и Путина на Аляске станет первой личной встречей лидеров США и России со времен саммита Джо Байдена и Путина в Женеве в 2021 году. Трамп заявлял, что намерен обсудить с российским коллегой ситуацию вокруг конфликта на Украине и ожидает «некоторого обмена территориями» между Россией и Украиной. Также он заявил, что «есть шанс» на проведение трехсторонней встречи с главами Украины и России.

