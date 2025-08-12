Telegraph узнала о смягчении позиции Зеленского перед саммитом на Аляске

По информации источников издания, украинский лидер Владимир Зеленский допустил, что украинские территории, которые находятся под контролем России, могут стать предметом обсуждения. Такой шаг будет означать заморозку линии фронта и фактическую передачу России территорий в Луганске, Донецке, Запорожье, Херсоне и Крыму.
В обмен на отказ от территорий Киев рассчитывает получить «надежные гарантии безопасности в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО». Решение Зеленского газета называет смягчением позиции и связывает с предстоящими переговорами президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина 15 августа.
В то же время Зеленский заявил европейским лидерам, что те должны отклонить любое мирное урегулирование, предложенное Вашингтоном, если оно подразумевает отказ от украинских земель, говорится в материале.
Встреча Трампа и Путина на Аляске станет первой личной встречей лидеров США и России со времен саммита Джо Байдена и Путина в Женеве в 2021 году. Трамп заявлял, что намерен обсудить с российским коллегой ситуацию вокруг конфликта на Украине и ожидает «некоторого обмена территориями» между Россией и Украиной. Также он заявил, что «есть шанс» на проведение трехсторонней встречи с главами Украины и России.