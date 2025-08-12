Telegraph: Зеленский смягчил позицию по территориям перед саммитом России и США

Украинский президент Владимир Зеленский смягчил позицию по вопросу территорий перед саммитом РФ и Соединенных Штатов на Аляске и мог бы согласиться на уступки уже контролируемых РФ земель в рамках плана, который поддерживают союзники из Европы. Об этом сообщило британское издание Telegraph.