Telegraph: Зеленский смягчил позицию по территориям перед саммитом России и США

Украинский президент Владимир Зеленский смягчил позицию по вопросу территорий перед саммитом РФ и Соединенных Штатов на Аляске и мог бы согласиться на уступки уже контролируемых РФ земель в рамках плана, который поддерживают союзники из Европы. Об этом сообщило британское издание Telegraph.

Неназванный западный чиновник рассказал, что данный план может относиться только к нынешним позициям, «которые занимают военные».

— Хотя Украина готова уступить некоторые территории, она согласится только на такое мирное урегулирование, при котором ей будут предложены надежные гарантии безопасности в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО, — сказано в статье.

Также возможен вариант, при котором допустима заморозка по текущей линии фронта и фактический контроль РФ над занимаемыми ею территориями в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму, передает РИА Новости.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что поддерживает хорошие отношения с Владимиром Зеленским, но не согласен с его позицией по обмену территориями.

