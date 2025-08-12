В Красноярске за два месяца сменился третий временный мэр

В администрации пояснили, что по регламенту и.о. мэра должен становиться первый заместитель с наибольшим стажем. В данном случае это Одинцов (в должности с декабря 2020 года), однако ранее появилась информация о его якобы отказе от этой роли, которую в мэрии опровергли, сославшись на нахождение чиновника в отпуске.