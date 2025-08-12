Ричмонд
В Красноярске за два месяца сменился третий временный мэр

Администрация Красноярска вновь сменила исполняющего обязанности градоначальника.

На этот пост назначен Роман Одинцов, который сменил Александра Мацака, временно замещавшего ушедшего в отпуск Алексея Шувалова.

Хроника кадровых перестановок:

После ареста мэра Владислава Логинова (обвиняется в получении взяток на 180 млн руб.) обязанности главы города перешли к Шувалову;

На прошлой неделе временным мэром стал Мацак;

Теперь эту должность занял Одинцов.

В администрации пояснили, что по регламенту и.о. мэра должен становиться первый заместитель с наибольшим стажем. В данном случае это Одинцов (в должности с декабря 2020 года), однако ранее появилась информация о его якобы отказе от этой роли, которую в мэрии опровергли, сославшись на нахождение чиновника в отпуске.

Алексей Шувалов, чей отпуск продлится до 15 августа, остается формальным и.о. мэра, однако текущее управление городом осуществляет Одинцов. В администрации подчеркивают, что все решения принимаются коллегиально и не влияют на работу городских служб.

Напомним, это уже третья смена временного градоначальника за последние два месяца.