В Красноярске за два месяца сменился третий временный мэр

Администрация Красноярска вновь сменила исполняющего обязанности градоначальника.
На этот пост назначен Роман Одинцов, который сменил Александра Мацака, временно замещавшего ушедшего в отпуск Алексея Шувалова.
Хроника кадровых перестановок:
После ареста мэра Владислава Логинова (обвиняется в получении взяток на 180 млн руб.) обязанности главы города перешли к Шувалову;
На прошлой неделе временным мэром стал Мацак;
Теперь эту должность занял Одинцов.
В администрации пояснили, что по регламенту и.о. мэра должен становиться первый заместитель с наибольшим стажем. В данном случае это Одинцов (в должности с декабря 2020 года), однако ранее появилась информация о его якобы отказе от этой роли, которую в мэрии опровергли, сославшись на нахождение чиновника в отпуске.
Алексей Шувалов, чей отпуск продлится до 15 августа, остается формальным и.о. мэра, однако текущее управление городом осуществляет Одинцов. В администрации подчеркивают, что все решения принимаются коллегиально и не влияют на работу городских служб.
Напомним, это уже третья смена временного градоначальника за последние два месяца.