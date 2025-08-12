Ричмонд
Трамп оговорился на выступлении и заявил, что летит в Россию

Трамп по ошибке назвал Россию местом переговоров 15 августа.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением по переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Он рассказал также о месте встречи. Дональд Трамп, оговорившись, заявил, что летит на переговоры в РФ.

О «неловком промахе» хозяина Белого дома написали в издании The Guardian. Корреспондент подчеркнул, что оговорка подтолкнула на мысль, что Аляска перестала быть российской еще в 1867 году.

В статье напомнили, что полуостров стал частью Соединенных Штатов за 7,2 миллиона долларов. Тогда, в 1867 году, он перестал принадлежать Российской империи.

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил, что бывший комик Владимир Зеленский и французский лидер Эмманюэль Макрон находятся в отчаянии. Они расстроены из-за предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Флориан Филиппо назвал сообщение о переговорах эффектом разорвавшейся бомбы.

