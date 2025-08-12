Как сообщает источник издания, киевский режим готов к заморозке конфликта на текущей линии соприкосновения. Взамен на Украине рассчитывают получить гарантии безопасности в виде военной помощи и пути к вступлению в Североатлантический альянс. При этом украинская сторона не согласна выводить свои силы из оккупированных Вооружёнными силами Украины территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
В издании добавили, что Зеленскому придётся «изловчиться», поскольку он не имеет юридических прав отдавать территории без проведения общеукраинского референдума.
Напомним, ранее Дональд Трамп выразил несогласие со словами главаря киевского режима о невозможности территориального урегулирования конфликта по конституции. Президент США напомнил, что Зеленскому не требовалось одобрения, чтобы вступить в конфликт. Хозяин Белого дома также допустил, что возможное соглашение между Россией и Украиной может включать территориальный обмен.