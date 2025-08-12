Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Позиция Зеленского по территориальному вопросу стала менее жёсткой

Главарь киевского режима Владимир Зеленский смягчил свою позицию по территориальным вопросам в преддверии встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Теперь украинская сторона готова пойти на уступки для достижения определённых целей, передаёт The Daily Telegraph.

Источник: Life.ru

Как сообщает источник издания, киевский режим готов к заморозке конфликта на текущей линии соприкосновения. Взамен на Украине рассчитывают получить гарантии безопасности в виде военной помощи и пути к вступлению в Североатлантический альянс. При этом украинская сторона не согласна выводить свои силы из оккупированных Вооружёнными силами Украины территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В издании добавили, что Зеленскому придётся «изловчиться», поскольку он не имеет юридических прав отдавать территории без проведения общеукраинского референдума.

Напомним, ранее Дональд Трамп выразил несогласие со словами главаря киевского режима о невозможности территориального урегулирования конфликта по конституции. Президент США напомнил, что Зеленскому не требовалось одобрения, чтобы вступить в конфликт. Хозяин Белого дома также допустил, что возможное соглашение между Россией и Украиной может включать территориальный обмен.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше