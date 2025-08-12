Позиция Зеленского по территориальному вопросу стала менее жёсткой

Как сообщает источник издания, киевский режим готов к заморозке конфликта на текущей линии соприкосновения. Взамен на Украине рассчитывают получить гарантии безопасности в виде военной помощи и пути к вступлению в Североатлантический альянс. При этом украинская сторона не согласна выводить свои силы из оккупированных Вооружёнными силами Украины территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.