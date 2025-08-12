Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Пентагона не исключил участия во встрече Путина и Трампа на Аляске

Хегсет отметил, что вопрос его участия в переговорах Путина и Трампа будет зависеть от рабочего графика.

Источник: Аргументы и факты

Глава Пентагона Пит Хегсет не исключил, что может стать участником встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдёт на Аляске 15 августа.

Министр ответил на вопрос журналистов, планирует ли он присутствовать на переговорах российского и американского лидеров.

«Я не знаю. Посмотрим, как будет выглядеть мой график. Возможно», — сказал Хегсет в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, 9 августа помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президенты России и США на Аляске сосредоточатся на обсуждении долгосрочного урегулирования украинского конфликта.

Эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов допустил, что на этих переговорах Трамп и Путин также затронут тему контроля над вооружениями и вопрос двухсторонних экономических отношений.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше