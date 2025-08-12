Глава Пентагона не исключил участия во встрече Путина и Трампа на Аляске

Глава Пентагона Пит Хегсет не исключил, что может стать участником встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдёт на Аляске 15 августа.
Министр ответил на вопрос журналистов, планирует ли он присутствовать на переговорах российского и американского лидеров.
«Я не знаю. Посмотрим, как будет выглядеть мой график. Возможно», — сказал Хегсет в интервью телеканалу Fox News.
Напомним, 9 августа помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президенты России и США на Аляске сосредоточатся на обсуждении долгосрочного урегулирования украинского конфликта.
Эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов допустил, что на этих переговорах Трамп и Путин также затронут тему контроля над вооружениями и вопрос двухсторонних экономических отношений.