Киев выступил с призывом к ЕС: на Украине не хотят признавать договоренности РФ и США

Киевское руководство не желает признавать возможные договоренности РФ и США на саммите на Аляске. Переговоры между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пройдут 15 августа. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал Евросоюз не признавать будущие договоренности по результатам беседы. Об этом сообщило издание «Украина.ру».