Киевское руководство не желает признавать возможные договоренности РФ и США на саммите на Аляске. Переговоры между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пройдут 15 августа. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал Евросоюз не признавать будущие договоренности по результатам беседы. Об этом сообщило издание «Украина.ру».
Как сказано в материале, Андрей Ермак также выступил за участие нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского в переговорах РФ и США. Он заявил, что Киев не признает решения саммита в случае отказа.
В статье также говорится, что Украина боится остаться без поддержки Вашингтона. Журналисты утверждают, что Киев окажется в уязвимом положении, а Европа не сможет не сократить военную и финансовую помощь.
Дональд Трамп отметил, что приезд Владимира Путина на территорию американского штата станет «проявлением уважения». Встречу он назвал «скорее предварительной».