Глава Пентагона допустил возможность участия во встрече глав РФ и США на Аляске

На вопрос о своем возможном присутствии на саммите господин Хегсет ответил: «Я не знаю. Посмотрим, как будет выглядеть мой график. Возможно».
9 августа Дональд Трамп выразил надежду на встречу с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Кремль подтвердил дату и место. По данным CBS News, к обсуждениям может присоединиться Владимир Зеленский.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше