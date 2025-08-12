Ричмонд
Глава Пентагона допустил возможность участия во встрече глав РФ и США на Аляске

Глава Пентагона Пит Хегсет допустил, что может принять участие во встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в пятницу. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Источник: Reuters

На вопрос о своем возможном присутствии на саммите господин Хегсет ответил: «Я не знаю. Посмотрим, как будет выглядеть мой график. Возможно».

9 августа Дональд Трамп выразил надежду на встречу с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Кремль подтвердил дату и место. По данным CBS News, к обсуждениям может присоединиться Владимир Зеленский.

