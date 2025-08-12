«Никто не будет счастлив»: глава Пентагона о возможных условиях мира на Украине

Глава американского оборонного ведомства Пит Хегсет высказал мнение о возможных условиях мирного урегулирования украинского конфликта.
По его словам, любое соглашение потребует взаимных уступок, включая возможные территориальные изменения, и не сможет полностью удовлетворить ни одну из сторон.
«В переговорной части, вы знаете, могут быть обмены территориями. Будут уступки. Никто не будет счастлив», — заявил Хегсет.
Министр обороны США отметил, что нынешняя администрация не считает себя ответственной за возникновение конфликта, возложив ответственность на предыдущее руководство страны.
