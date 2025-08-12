В Совете США сделали заявление о снятии санкций с РФ: как это будет происходить

Бывший помощник экс-американского лидера Джорджа Буша-младшего по делам РФ и Евразии Томас Грэм предположил, как будет происходить возможное снятие антироссийских санкций. По его мнению, на саммите на Аляске Вашингтон и Москва могут об этом договориться. Речь может пойти о частичном снятии американских санкций с России, уточнил Томас Грэм.