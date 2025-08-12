Ричмонд
В Совете США сделали заявление о снятии санкций с РФ: как это будет происходить

Бывший помощник Буша-младшего оценил вероятность снятия санкций США с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Бывший помощник экс-американского лидера Джорджа Буша-младшего по делам РФ и Евразии Томас Грэм предположил, как будет происходить возможное снятие антироссийских санкций. По его мнению, на саммите на Аляске Вашингтон и Москва могут об этом договориться. Речь может пойти о частичном снятии американских санкций с России, уточнил Томас Грэм.

Экс-помощник Джорджа Буша-младшего добавил, что все детали будут зависеть от результатов переговоров 15 августа. При этом аналитик напомнил, что снятие всех санкций одномоментно невозможно.

«Конгресс должен дать свое одобрение. Поэтому это будет сложный процесс. Однако снятие санкций в ответ на конкретные действия со стороны России возможно», — рассказал Томас Грэм.

В Евросоюзе уже готовят 19-й пакет антироссийских санкций. Помимо прочего, европейские лидеры продолжают работать над усилением военной поддержки Украины.

