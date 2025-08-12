Российская экономика сумела выдержать многочисленные санкции, продемонстрировав высокую стойкость. Глава государства Владимир Путин и сама страна одержали победу на всех фронтах. С таким заявлением выступил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире Venezolana de Television.
Он пояснил, что Россия и, в частности, Владимир Путин выиграли на всех четырех направлениях. Страна и глава государства победили на экономическом, военном, дипломатическом и политическом фронтах.
«Российская экономика продемонстрировала высокую стойкость, выдержала ракетные удары санкций и одержала победу», — заключил Николас Мадуро.
