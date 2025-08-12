В российском посольстве в Лондоне считают, что украинский посол в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своих публикациях в СМИ использует надуманные разногласия внутри украинского общества и искажает общее с Россией историческое прошлое.
В дипмиссии указали, что в недавней статье для журнала Vogue Залужный рассуждал о вопросах идентичности, единства и исторических уроков для Украины.
По мнению представителей посольства, за яркой подачей скрывается стремление автора публично эксплуатировать искусственно созданные линии раскола в стране, а также манипулировать историческим наследием в интересах антироссийской политики киевских властей.
Отмечается также, что при заявлениях о необходимости единства Залужный фактически поддерживает и оправдывает курс Владимира Зеленского на языковую, культурную и религиозную сегрегацию в Украине.
Ранее сообщалось, как украинский политик Владимир Зеленский приказывает убивать людей за общение на русском языке, либо посещение православных храмов.