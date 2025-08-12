В МИД России указали на действенность снятия моратория по РСМД: результат достигнут

Сергей Рябков выразил надежду на улучшение российско-американских отношений после проведения переговоров между сторонами. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Сергей Рябков сообщил, что после беседы может быть вызван «импульс нормализации отношений». Тогда контакты по важным вопросам, касающимся исключительно Москвы и Вашингтона, могут быть продолжены. Однако, добавил он, в центре внимания Владимира Путина и Дональда Трампа остаются «совсем другие темы».