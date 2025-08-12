В МИД России указали на действенность снятия моратория по РСМД: результат достигнут

Министерство иностранных дел России на прошедшей неделе уведомило о снятии моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности. По версии МИД, условий для его сохранения больше нет. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков указал на действенность решения. Он уточнил, что снятие моратория оказало «отрезвляющий» эффект на страны Запада. Об этом Сергей Рябков высказался в эфире «России 1».
Заместитель главы МИД уточнил, что публичная реакция политиков Запада была «глухой и невнятной». Однако результат, ожидаемый Москвой, получен, добавил спикер. По его словам, итоги стали «ожидаемыми».
«У нас есть вполне достоверные источники, подтверждающие, что результат искомый достигнут, эффект отрезвляющий и имеет место», — подытожил Сергей Рябков.
Он пояснил, для чего Россия сняла ограничение на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Сергей Рябков заявил, что боевые системы США все чаще появляются в близких к РФ регионах. Это угрожает непосредственной безопасности России. Сергей Рябков также сообщил о «перегретых международных отношениях». По его мнению, нужна политическая воля, чтобы понизить накалившийся градус.
Заместитель министра иностранных дел обратил внимание на военно-биологическую активность Соединенных Штатов. Он отметил, что такие действия наблюдаются вблизи российских государственных границ. Сергей Рябков назвал соответствующую деятельность США «крайне опасной». Он уточнил, что активность исходит не только от Вашингтона, но и от «союзников» Соединенных Штатов. Замглавы МИД заявил, что ситуация требует пристального контроля.
Сергей Рябков выразил надежду на улучшение российско-американских отношений после проведения переговоров между сторонами. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Сергей Рябков сообщил, что после беседы может быть вызван «импульс нормализации отношений». Тогда контакты по важным вопросам, касающимся исключительно Москвы и Вашингтона, могут быть продолжены. Однако, добавил он, в центре внимания Владимира Путина и Дональда Трампа остаются «совсем другие темы».