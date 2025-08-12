Ричмонд
Бывший вице-губернатор Аляски объяснил выбор Трампом места встречи с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп выбрал Аляску в качестве места проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, потому что этот регион является стратегически важным. Об этом 12 августа в беседе с «Известиями» сообщил бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман.

Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, ему нравится Аляска. Но другая причина в том, что это стратегически важное место», — сказал Леман.

Кроме того, бывший вице-губернатор предположил, что возможным местом проведения переговоров между Путиным и Трампом мог стать остров Адак, который располагается в Алеутском архипелаге, поскольку он достаточно отдален и неудобен для представителей СМИ. Кроме того, там практически никто не живет, поэтому проблем с безопасностью не возникнет.

«Наиболее вероятным местом, хотя у меня нет инсайдерской информации, скорее всего, станет Анкоридж, а конкретно — объединенная база Эльмендорф-Ричардсон», — отметил чиновник.

По его словам, запасным вариантом для проведения встречи также может стать город Фэрбанкс, который находится в центральной части Аляски.

Американские СМИ 11 августа назвали отель Captain Cook в Анкоридже на Аляске одним из предположительных мест базирования представителей российской делегации. Журналист Владимир Артюхов отметил, что в 2021 году в данной гостинице также проводились три раунда американо-китайских переговоров.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ.

