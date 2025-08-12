Бывший вице-губернатор Аляски объяснил выбор Трампом места встречи с Путиным

Кроме того, бывший вице-губернатор предположил, что возможным местом проведения переговоров между Путиным и Трампом мог стать остров Адак, который располагается в Алеутском архипелаге, поскольку он достаточно отдален и неудобен для представителей СМИ. Кроме того, там практически никто не живет, поэтому проблем с безопасностью не возникнет.