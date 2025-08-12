Россия одержала победу в борьбе с гегемонией Запада, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
«Россия — экономика, которая продемонстрировала огромную силу, выдержала все удары, все санкции», — пояснил он в эфире своей телепередачи «С Мадуро +».
Венесуэльский лидер отметил, что РФ и российский президент Владимир Путин добились успеха в экономическом, военном, политическом и дипломатическом противостоянии с западными странами.
Напомним, в марте профессор из Финляндии Туомас Малинен выразил мнение, что президент США Дональд Трамп должен признать окончание американской гегемонии, если по-настоящему стремится к миру.
