Российские перехватчики «Циклоп» могут изменить ситуацию в воздушной зоне конфликта

Этот аппарат способен поражать цели на расстоянии до двух километров, при этом оператор может управлять им с удалённости до 500 метров. Модифицированные версии «Циклопа» оснащены видеокамерами, дальномерами, лазерной подсветкой и системами слежения за целью, что значительно повышает эффективность перехвата.