Российские перехватчики «Циклоп» могут изменить ситуацию в воздушной зоне конфликта

Военный обозреватель Дмитрий Стешин в статье для kp.ru рассказал о перспективах широкого применения российских дронов-перехватчиков «Циклоп» на линии боевых действий. По его словам, массовое внедрение этих устройств может привести к утрате украинской армией контроля над воздушным пространством на ближней дистанции.
В публикации описывается процесс подготовки российских военнослужащих к уничтожению вражеских беспилотников с помощью стрелкового оружия и специализированных систем. Среди них выделяется «Циклоп» — современный видеокомплекс дистанционного запуска, который представляет собой небольшой дрон с крестообразными крыльями и запускается из устройства, напоминающего огнестрельное оружие.
Этот аппарат способен поражать цели на расстоянии до двух километров, при этом оператор может управлять им с удалённости до 500 метров. Модифицированные версии «Циклопа» оснащены видеокамерами, дальномерами, лазерной подсветкой и системами слежения за целью, что значительно повышает эффективность перехвата.
