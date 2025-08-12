Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о победе России в многоплановом противостоянии с западными странами. В ходе своей телепередачи политик отметил, что российская экономика продемонстрировала устойчивость, выдержав все санкционные удары и одержав победу в экономической, военной, политической и дипломатической сферах.