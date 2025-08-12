Ричмонд
Президент Венесуэлы заявил о крахе западной гегемонии перед Россией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о победе России в многоплановом противостоянии с западными странами.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о победе России в многоплановом противостоянии с западными странами. В ходе своей телепередачи политик отметил, что российская экономика продемонстрировала устойчивость, выдержав все санкционные удары и одержав победу в экономической, военной, политической и дипломатической сферах.

Мадуро подчеркнул, что односторонние западные санкции наносят существенный вред мировому сообществу, приведя в пример кризис в международных организациях. Особую критику вызвало состояние Всемирной торговой организации, которая, по словам президента, переживает упадок из-за бездействия.

Венесуэльский лидер также подверг резкой оценке деятельность ООН, указав на неспособность Совета Безопасности реагировать на военные конфликты и защищать гражданское население, в частности палестинцев. По его мнению, современная система международных отношений переживает глубокий кризис, связанный с попытками США установить глобальную гегемонию.

Ранее сообщалось, что на Западе раскрыли план Зеленского сорвать встречу Трампа и Путина.

