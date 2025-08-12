Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о победе России в многоплановом противостоянии с западными странами. В ходе своей телепередачи политик отметил, что российская экономика продемонстрировала устойчивость, выдержав все санкционные удары и одержав победу в экономической, военной, политической и дипломатической сферах.
Мадуро подчеркнул, что односторонние западные санкции наносят существенный вред мировому сообществу, приведя в пример кризис в международных организациях. Особую критику вызвало состояние Всемирной торговой организации, которая, по словам президента, переживает упадок из-за бездействия.
Венесуэльский лидер также подверг резкой оценке деятельность ООН, указав на неспособность Совета Безопасности реагировать на военные конфликты и защищать гражданское население, в частности палестинцев. По его мнению, современная система международных отношений переживает глубокий кризис, связанный с попытками США установить глобальную гегемонию.
