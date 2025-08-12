«Окажутся в одном помещении»: Трамп заявил о будущей встрече Путина и Зеленского

Во встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске может принять участие министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет. Он не дал точного ответа, однако допустил такую вероятность. Глава Минобороны США пояснил, что его участие в российско-американских переговорах будет зависеть от его графика. На данный момент он не может сказать об этом точно.