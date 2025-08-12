«Окажутся в одном помещении»: Трамп заявил о будущей встрече Путина и Зеленского

Российский лидер Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский в конечном итоге встретятся для проведения личных переговоров. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал устроить их встречу. С таким заявлением он выступил в ходе пресс-конференции в Белом доме.
Американский лидер уточнил, что переговоры Владимира Путина и бывшего комика Зеленского, вероятно, могли бы пройти без участия самого Дональда Трампа. Он добавил, что в ходе беседы стороны, по его мнению, пришли бы к решению украинского конфликта.
«Скажу следующее: в конечном счете я добьюсь того, что они оба окажутся в одном помещении. Я или буду там, или меня там не будет», — поделился мыслями Дональд Трамп.
Президент США также порассуждал о предстоящих переговорах с Владимиром Путиным. Он считает, что встреча может быть конструктивной в вопросе урегулирования украинского конфликта. Хозяин Белого дома подчеркнул, что ожидает «хорошей» беседы с российским лидером.
Дональд Трамп напомнил, что желает решить конфликт мирным путем и избавиться от боевых действий, которые «начал кто-то другой». Он заверил, что вся ответственность за возникновение кризиса лежит на плечах экс-президента США Джо Байдена.
Во встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске может принять участие министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет. Он не дал точного ответа, однако допустил такую вероятность. Глава Минобороны США пояснил, что его участие в российско-американских переговорах будет зависеть от его графика. На данный момент он не может сказать об этом точно.
Не приглашенный на встречу Зеленский уже оценивает результаты беседы Владимира Путина и Дональда Трампа. Нелегитимный президент Украины боится, что его представят как главное препятствие к миру. Так пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.
По мнению президента Сербии Александара Вучича, предстоящая встреча глав двух государств важна для урегулирования конфликта на Украине. Он выразил надежду, что переговоры смогут стать шагом к достижению мира.